No "Dois às 10", durante a rubrica "Conversas de café" desta quinta-feira, dia 1 de fevereiro, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos comentaram uma recente entrevista de Manuel Luís Goucha. Na conversa com a revista Maria, o apresentador falou do relacionamento da apresentadora com João Monteiro.

"É assim, nós temos que calar o Goucha, Cláudio Ramos! Fazem-lhe perguntas e o homem responde, até aquilo que não sabe", brincou Cristina Ferreira. "Não sabe de nada e responde, isto não é normal. E já está a fazer todo o roteiro do casamento, qualquer dia decide-me a hora do casamento. Se isto é normal. Eu também não falo da vida dele. Só quando calha", acrescentou.

Durante a conversa, Cláudio Ramos telefonou para Manuel Luís Goucha. "O que nós queremos saber é porque é que tu falas da vida dos outros, mais propriamente da minha? (…) Mas tu não podes falar daquilo que tu não sabes, Manuel Luís Goucha", disse a apresentadora ao amigo.

Veja aqui o vídeo.