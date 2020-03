As frases de Cristina Ferreira têm estado em destaque no Tik Tok e inspirado vários vídeos. Na rede social, os fãs da apresentadora têm recriado momentos do dia a dia usando algumas das frases ditas pela apresentadora durante "O Programa da Cristina".

"Quero agradecer a toda a gente que, através das redes sociais, vai fazendo um bocadinho de mim. Já não é só a Joana [Pais de Brito], há muita gente a fazer de Cristina Ferreira", frisou a apresentadora na emissão desta segunda-feira, dia 30 de março, do programa das manhãs da SIC.

Nas sua conta no Instagram, Cristina Ferreira partilhou um vídeo com uma compilação das partilhas no Tik Tok.

Veja o vídeo:

(se não conseguir ver corretamente o vídeo clique aqui)