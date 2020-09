Harry e Meghan Markle, que se afastaram oficialmente da família real britânica no início de abril, têm um novo projeto em mãos. Segundo o The New York Times, os duques de Sussex criaram uma empresa de produção e assinaram um contrato com a Netflix.

De acordo com o jornal, o serviço de streaming norte-americano vai pagar ao casal para que este produza filmes, documentários, séries, guiões e conteúdos infantis. O foco será em conteúdos "inspiradores" e "transformadores", sendo que todas as produções serão exclusivas da Netflix.

Harry e Meghan poderão aparecer em alguns dos documentários, mas Meghan Markle já deixou claro que não tem planos para voltar a representar - o último trabalho em televisão da duquesa foi na série "Suits".

"O nosso foco será a criação de conteúdo que informe, mas também que dê esperança", disse o casal num comunicado. "Como pais recentes, fazer uma programação familiar inspiradora também é importante para nós", acrescentam.

O The New York Times avança ainda que Harry e Meghan Markle estão já a preparar uma série animada centrada em mulheres inspiradoras.