Depois do filme de 2020, que seguia a história de Ángel (Miguel Herrán), um mecânico dos subúrbios de Madrid que se envolve no submundo do crime depois de se apaixonar, , a Netflix decidiu apostar na série "Hasta el Cielo". A primeira temporada chegou ao serviço de streaming na passada sexta-feira, dia 17 de março, e conquistou o top diário no fim de semana de estreia.

Asia Ortega, Luis Tosar, Álvaro Rico, Richard Holmes, Fernando Cayo, Patricia Vico, Tomás del Estal, Ayax Pedrosa, Alejandro Marzal, Dollar Selmouni, Alana La Hija del Jeque e Carmen Sánchez são os protagonistas da história descrita como "emocionante e realista".

Em "Hasta el Cielo", "para não voltar a depender do seu pai, traficante de objetos roubados, uma mãe viúva junta-se ao gangue de ladrões do seu recém-falecido marido". "Um telefonema a meio da noite vai mudar o destino de Sole: Ángel, o seu marido e líder de um gangue, morreu. Agora viúva, com um filho para cuidar e negócios problemáticos para gerir, Sole não está disposta a voltar a colocar-se sob a tutela do seu pai Rogelio, um dos maiores traficantes de objetos roubados de Madrid", adianta a Netflix.

"Determinada a ganhar a vida pelos seus próprios meios, Sole encontra no seu caminho novos aliados que a vão ajudar a desvendar o mistério das mortes que marcaram o seu destino, enquanto cria relações com o gangue de ladrões e conquista a sua confiança para conseguir fazer assaltos tão ambiciosos como os do passado. Mas nem a polícia, nem as diferentes máfias com as quais tem de competir estão dispostas a facilitar-lhe a vida", resume o serviço de streaming.