A HBO Max, a serviço de streaming premium da WarnerMedia vai chegar a Portugal no dia 8 de março deste ano, substituindo a HBO Portugal, confirmou a plataforma esta terça-feira, dia 1 de fevereiro.

A subscrição da HBO Max será de 5,99 euros - atualmente, a subscrição mensal HBO Portugal é de 4,99 euros. "No entanto, de forma a celebrar a chegada da HBO Max, os atuais subscritores da HBO Portugal serão automaticamente migrados para a nova plataforma e irão pagar um preço promocional de 3,99 euros mensais. Esta promoção vai permitir que os subscritores poupem mais de 30% enquanto mantiverem a sua subscrição. Os novos clientes que assinem antes de 31 de março, também terão a oportunidade de subscrever o serviço com este preço mensal promocional", adianta o serviço de streaming.

Depois do dia 31 de março, para além da subscrição mensal continuar disponível, vai ser introduzida uma nova subscrição anual pelo preço de 46,99 euros. Para assinar e ter acesso imediato à plataforma no dia do lançamento, pode visitar: www.hbomax.com.

Christina Sulebakk, General Manager, HBO Max EMEA, sublinha que "a HBO Max é uma nova experiência de streaming que oferece o melhor entretenimento, filmes, séries originais e programação infantil da Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals e ainda mais por um preço bastante atrativo". "Estamos muito entusiasmados por confirmar que a HBO Max chega a Portugal no dia 8 de março enquanto continuamos a expandir a plataforma na Europa e outros territórios”, acrescenta.

A HBO Max relembra que a plataforma "reúne conteúdos da Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network e Max Originals num só lugar pela primeira vez, incluindo os filmes da Warner Bros. apenas 45 dias após o seu lançamento nos cinemas". "Matrix Resurrections", "Dune", "King Richard: Para Além do Jogo" e "O Esquadrão Suicida" são alguns dos filmes que vão estar disponíveis no lançamento.

Os novos Max Originals incluem "Station Eleven", "Peacemaker" e "The Sex Lives of College Girls". Os Max Originals europeus que vão chegar à plataforma incluem "Todo Lo Otro", "Kamikaze", "Lust", "Ruxx", "The Thaw" ou "The Informant e Garcia!".

Em comunicado, Johannes Larcher, Head of HBO Max International, sublinha que "a expansão global da HBO Max continua no ritmo agora que lançamos a plataforma em 15 países europeus adicionais, conduzindo-nos a 61 territórios a nível internacional". "Estamos a dar seguimento à nossa estratégia de expansão direct-to-consumer em todo o mundo, o que juntamente com o nosso adorado conteúdo, nos dará a escala necessária para nos tornarmos numa das plataformas de streaming de topo a nível global", remata.

A HBO Max vai estar disponível nos principais dispositivos e plataformas, como smart TVs, dispositivos de streaming (Apple TV 4K e Google Chromecast), consolas de jogos, smartphones, tablets e online em: www.hbomax.com . A HBO Max vai estar ainda disponível através dos parceiros de distribuição de TV selecionados.

"A HBO Max proporciona aos fãs uma experiência de visualização melhorada. As funcionalidades incluem a personalização até cinco perfis de espectadores, três transmissões simultâneas e sem limite de dispositivos registados, por subscrição. Títulos selecionados vão estar disponíveis em 5.1 surround sound, Dolby Atmos e 4K", frisa a plataforma em comunicado.

A HBO Max está atualmente disponível em 46 territórios, número que irá aumentar para 61 no dia 8 de março quando a HBO Max se lançar em 15 países adicionais.