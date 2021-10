Na emissão desta quarta-feira, dia 13 de outubro, de "Cá Por Casa", Herman José estreou o sketch "Task Force: 'Para Resolver os Problemas da Humanidade'". O vídeo foi partilhado pela RTP1 no Youtube e rapidamente conquistou os espectadores.

Na paródia, Manuel Marques veste a pele do Vice-Almirante Gouveia e Melo e Herman José é Flash Gordon. Maria Rueff, Joaquim Monchique e Gabriela Barros também participam no segmento do talk show da RTP1.

Veja aqui o vídeo.

No seu site, o humorista frisou que a paródia é "um encontro de super-heróis com Flash Gordon, Cat Woman, Superman, Almirante Gouveia e Melo, Wonder Woman".