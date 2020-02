Os convidados que visitam Ellen DeGeneres no seu programa já sabem que tudo pode acontecer. Esta semana, o ator KJ Apa, que veste a pele de Archie Andrews em "Riverdale", visitou a apresentadora norte-americana no seu talk show.

Enquanto conversavam sobre as diferenças entre a Nova Zelândia e a Austrália, Ellen DeGeneres decidiu pregar um susto ao ator - da mesa/caixa do estúdio saltou um assistente do programa vestido como a personagem de KJ Apa na série "Riverdale".

Veja o momento: