Ellen DeGeneres gosta de pregar partidas aos seus convidados e aos espectadores. Esta semana, a apresentadora norte-americana mandou duas das suas guionistas até um supermercado.

Na loja, Lauren e Bente tiveram de conversar com os clientes recorrendo apenas a versos de canções pop. "7 Kings", de Ariana Grande, "Sweet but Psycho", de Ava Max, e "It Ain't Me", de Selena Gomez e Kygo, foram algumas das canções a que a dupla de guionistas recorreu.

"Adoro quando mando as minhas guionistas conversarem com estranhos, usando apenas letras de canções", brincou a apresentadora.

O vídeo foi partilhado esta segunda-feira, dia 17 de junho, nas redes sociais do talk show de Ellen DeGeneres.

Veja o vídeo: