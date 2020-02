Como é habitual, Justin Hinton, repórter do canal norte-americano WLOS ABC 13, fez um direto no Facebook sobre o estado do tempo. No vídeo, o jornalistas começou a emissão olhos arregalados, barba, óculos de sol e um grande chapéu e terminou a levantar pesos imaginários.

Todas as mudanças de visual foram culpa dos filtros disponíveis na ferramenta de diretos do Facebook. Segundo a revista Time, o repórter ativou sem querer a função e "deu aos espectadores um espetáculo hilariante".

O vídeo tornou-se viral e soma milhares de visualizações.

Veja um resumo do vídeo: