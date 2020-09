Dos estreantes criadores Mickey Down e Konrad Kay, a nova série de drama de oito episódios da HBO, "Industry", que segue um grupo de jovens licenciados a competir por um número limitado de cargos efetivos num banco de investimento internacional líder em Londres, estreia dia 10 de novembro, em exclusivo, na HBO Portugal.

Protagonizada por Myha'la Herrold, Marisa Abela, Harry Lawtey, David Jonsson e Nabhaan Rizwan como "os graduados" e Conor MacNeill, Freya Mavor, Will Tudor e Ken Leung como "gestores", "Industry" oferece "um olhar do interior da caixa negra das 'altas finanças' através dos olhos de uma estranha, Harper Stern (Myha'la Herrold), uma jovem talentosa do interior do estado de Nova Iorque".

"Acompanhando um grupo de jovens licenciados, alimentados pela ambição, juventude, romance e drogas, 'Industry' analisa questões de género, raça, classe e privilégios no local de trabalho, à medida que estas jovens mentes começam a criar as suas identidades dentro do ambiente stressante da Pierpoint & Co, onde é prometida a meritocracia, mas reina a hierarquia", avança o serviço de streaming.