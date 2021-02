Mara Marquitos foi uma das estrelas da terceira ronda de "Provas Cegas" de "The Voice Portugal". No programa de talentos da RTP1, a jovem de 14 anos interpretou o tema "Eu Não Sei Quem te Perdeu", de Pedro Abrunhosa.

A concorrente conseguiu 'virar as cadeiras' de Fernando Daniel e de Carolina Deslandes. "Por detrás da voz da Mara Marquitos, uma menina inspiradora, cheia de coragem, força e determinação. A concorrente segue para a próxima fase do 'The Voice Kids' na equipa do Fernando Daniel", resume a RTP1.

"Tenho um tumor tumor cerebral, tenho 5% de visão do olho direito e do olho esquerdo é zero. Mas vivo a vida normalmente, feliz da vida e contente. Porque a vida tem de ser levar para a frente e temos de seguir os nossos sonhos", sublinhou a jovem concorrente no programa da RTP1.

Veja aqui a atuação.