"Instável" estreou-se esta quinta-feira, dia 30 de março, e é uma das grandes apostas da Netflix. A primeira temporada da série de comédia é protagonizada por Rob Lowe e pelo seu filho, John Owen Lowe.

Na comédia sobre o mundo do trabalho, um cientista enlutado precisa da ajuda do filho e de uma equipa excêntrica para salvar a sua empresa. "Ellis Dragon é um empresário do ramo da biotecnologia globalmente conceituado, excêntrico e narcisista, que trabalha para fazer do mundo um lugar melhor. Ele está também a viver uma queda livre emocional. O seu filho, Jackson Dragon, não tem nenhuma destas características", resume o serviço de streaming.

"Será que Jackson consegue salvar Ellis e a empresa e reparar a relação fraturada de ambos enquanto tenta fazer o que parece impossível: sair da sombra do seu icónico pai?", questiona a Netflix.