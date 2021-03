Depois de vários rumores, Isabel Silva anunciou a sua saída da TVI. A apresentadora fazia parte da equipa da estação de Queluz de Baixo há 10 anos, desde 2011. "É sobretudo pela minha enorme vontade de continuar a crescer, a aprender e a evoluir que hoje encerro um capítulo. Terminou a minha colaboração de prestação de serviços com a TVI e, a partir de hoje, já não estou ligada ao canal", revelou.

"Cheguei à TVI no dia 20 de Fevereiro de 2011 e agora, em 2021, completei uma década de trabalho onde muito cresci e evolui como comunicadora", começou por recordar a apresentadora.

"Guardo comigo momentos inesquecíveis e desejo, honestamente, o melhor para esta estação que será sempre especial para mim.

A todas as equipas que trabalharam comigo: obrigada por me terem ajudado a crescer (...) Hoje abro um novo capítulo, com a certeza de que os momentos de transformação pelos quais estou a passar vão tornar a minha vida ainda mais emocionante", sublinhou Isabel Silva nas redes sociais.