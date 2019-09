Itziar Ituño e Esther Acebo: atrizes de "La Casa de Papel" em direto no SAPO

Itziar Ituño e Esther Acebo, conhecidas por fazerem parte do elenco de "La Casa de Papel", são duas das protagonistas da edição de 2019 da Comic Con Portugal. No final do primeiro dia do evento, as atrizes estão em direto no SAPO.

Acompanhe a entrevista:

Na sexta-feira, dia 13, "Lisboa" e "Estocolmo" vão estar à conversa com os fãs e o painel será moderado por Tiago David, jornalista do SAPO Mag que acompanhou as gravações da série da Netflix em Madrid - recorde aqui a reportagem.

Na série da Netflix, Itziar Ituño dá vida a Raquel Murrilo, antiga inspetora que se juntou à equipa do Professor na terceira parte de "La Casa de Papel", passando a assumir Lisboa como o seu nome de código. Já Esther Acebo veste a pele de Mónica Gaztambide (Estocolmo).