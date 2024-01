"Berlim", o spin-off de "La Casa de Papel protagonizado por Pedro Alonso, estreou-se na Netflix na passada sexta-feira, dia 29 de dezembro. A primeira temporada da série espanhola conta com oito episódios e centra-se nos tempos áureos do protagonista, que decide levar a cabo um dos maiores assaltados da história.

A prequela da popular série espanhola marca o regresso de Najwa Nimri ao papel de Alicia Sierra, personagem que tentou estragar todos os planos ao Professor (Álvaro Morte) e que tem a missão de descobrir o responsável pelo o roubo das jóias em "Berlim".

No spin-off, Alicia Sierra tem ao seu lado a inspetora Raquel Murillo (Lisboa), personagem interpretada por Itziar Ituño.

Nas redes sociais, a Netflix partilhou a cena que marca o regresso da atriz ao universo de "La Casa de Papel".

Veja o vídeo:

No fim de semana de estreia, a série conquistou o primeiro lugar do top diário de serviço de streaming em 75 países, de acordo com o site FlixPatrol. A primeira temporada chegou à liderança, por exemplo, em Portugal, Argentina, Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos, Brasil, Bélgica e França.

"Somente duas coisas podem animar um dia que corre mal: a primeira é amor; a segunda, roubar uma fortuna", resume o serviço de streaming. E são estas a grande motivação de Berlim durante os seus melhores anos, uma altura em que ele não tem sinais da doença e ainda não está preso na Casa da Moeda.

"É nesta altura que ele começa a preparar um dos seus assaltos mais extraordinários: fazer desaparecer 44 milhões em jóias como se fosse um truque de magia. Para isso, ele pede ajuda a um dos três gangues com os quais já trabalhou", adianta a Netflix.

Veja o trailer:

Para levar a cabo o assalto, Berlim conta com um novo grupo de 'colegas': o professor catedrático Damián (Tristán Ulloa); Cameron (Begoña Vargas), uma kamikaze que vive sempre no limite; Roi (Julio Peña), o fiel aliado de Berlim; a engenheira informática Keila (Michelle Jenner); e Bruce (Joel Sánchez), o homem da ação.

"Devem pensar porque não recruto ladrões com 20 anos de experiência e, em vez disso, vos tenho aqui", diz Berlim no arranque do segundo episódio.