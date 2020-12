O Amazon Prime decidiu aposta numa nova produção espanhola. A série "El Cid", que chegou esta sexta-feira, dia 18 de dezembro, ao serviço de streaming, é protagonizada por Jaime Lorente, conhecido por vestir a pele de Denver em "La Casa de Papel".

Na série, o ator veste a pele de Rodrigo Díaz de Vivar, um jovem que se torna herói de guerra e que fica conhecido como "El Cid Campeador".

A série conta ainda com a participação de Álvaro Rico, ator espanhol que vestiu a pele de Polo na série "Elite", da Netflix.

Veja o trailer:

"El Cid", de José Velasco e Luis Arranz, estreia-se em 240 países. Gustavo Santaolalla, José Luis García-Pérez, Elia Galera, Carlos Bardem e Juan Echanov também fazem parte do elenco.

"'El Cid' é uma produção extremamente ambiciosa e estamos muito felizes em ter trabalhado com Zebra e Jaime Lorente para dar vida à lenda e levar esta história ao público do Prime Video (...) Esta é uma série incrível, com a mais alta qualidade de produção, e estamos orgulhosos em juntar 'El Cid' à nossa lista crescente de conteúdo original em espanhol exclusivamente para membros Prime", frisou Georgia Brown, diretora da European Amazon Original Series.