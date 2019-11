A segunda temporada foi a última com Claire Foy no papel da protagonista e de Matt Smith como príncipe Filipe, que agora é encarnado por Tobias Menzies. Já Helena Bonham Carter dá corpo à irmã de Isabel II, a princesa Margarida, anteriormente interpretada por Vanessa Kirby. Josh O'Connor e Erin Doherty são o príncipe Carlos e a princesa Ana, respetivamente.

Os acontecimentos históricos

O primeiro episódio da terceira temporada é focado em Harold Wilson (Jason Watkins), que se torna primeiro-ministro do Reino Unido, o que aumenta a preocupação de Isabel II que, entretanto, lida com tensões antimonárquicas e rumores da ligação dele ao KGB.

Já o segundo episódio arranca com uma viagem no tempo, até 1943, para relembrar a infância de Isabel II e da sua irmã mais nova, que sempre sonhou um dia poder usar a coroa. Duas décadas depois, a princesa Margarida conseguiu brilhar nos Estados Unidos, acabando por ajudar o seu país.

Veja o trailer da terceira temporada:

O episódio acompanha a época em que a Grã-Bretanha precisa de um resgate financeiro dos Estados Unidos, o que leva Isabel II a pedir a ajuda de Margarida para tentar conquistar o Presidente Johnson.

O desastre de Aberfan, em 1966, é o ponto central do terceiro capítulo da nova temporada. O episódio recorda o colapso catastrófico de uma mina de carvão na vila de Aberfan, perto de Merthyr Tydfil, que matou 116 crianças e 28 adultos. O acontecimento torna-se num tema político que leva Isabel II e Wilson a debaterem-se com as suas possíveis reações.

No quarto episódio, a família real protagoniza um documentário, para a BBC, para tentar aumentar a sua popularidade. A produção, de 1969, não teve o efeito esperado pela Rainha e pelo Duque de Edimburgo, levando o casal a frisar que nunca mais irá abrir as portas da sua "casa" ao mundo.

Veja as fotos da nova temporada:

Durante as gravações do documentário, uma inesperada visita da Grécia complica os planos publicitários de Filipe - a sua mãe, que vivia na Grécia, chega ao Palácio. Depois de ir para o ar e dos ataques da crítica, Alice de Battenberg, a mãe do Duque de Edimburgo, conversa com um jornalista e a sua história conquista o Reino Unido.

No quinto episódio da nova temporada, a Rainha quer melhorar a gestão dos seus cavalos de corrida e imagina a vida que poderia ter tido. A relação de amizade de Isabel II com o seu conselheiro, tem dado que falar depois do ex-secretário de imprensa da Rainha, Dickie Arbiter, ter criticado a série histórica, por, segundo ele, sugerir um romance “infundado” entre a monarca e o seu gerente de corridas de cavalos.

No sexto episódio, o príncipe Carlos (Josh O'Connor) é o grande protagonista. "O nacionalismo galês ganha força após a investidura de Carlos como Príncipe de Gales, o que o leva ao País de Gales para passar uma temporada e aprender a língua", avança a Netflix.

Já durante o sétimo capítulo, a família real fica com a cabeça na Lua - o Duque de Edimburgo fica fascinado com o trabalho de Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin e começa a sentir-se insatisfeito com a sua falta de conquistas pessoais e começa a procurar inspiração.

Na reta final da terceira temporada de "The Crown", no oitavo episódio, Camilla Shand, interpretada pela atriz Emerald Fennell, começa a ter destaque na vida de Carlos.

Depois das questões do coração, a série volta a focar-se nos problemas políticos. No nono episódio, a narrativa centra-se no impasse governamental com os mineiros, que provoca cortes de energia a nível nacional. Ao mesmo tempo, a família de Carlos intromete-se na sua cada vez mais íntima relação com Camilla.

A terceira temporada chega ao fim no momento em que o casamento da princesa Margarida está por um fio, levando-a procurar por outras fontes de conforto. No final do décimo e último episódio, arrancam as comemorações do jubileu de prata de Isabel II, que tenta manter de pé a família real britânica.

Conheça na galeria o elenco: