Ficou rendido a uma cena de "Ninguém Quer Isto" ou quer partilhar com os seus amigos um momento que lhe arrancou gargalhadas em "Brooklyn Nine-Nine"? Com a nova funcionalidade da Netflix já é possível.

Esta semana, o serviço de streaming lançou "Momentos", uma nova funcionalidade da App (smartphones) que permite aos assinantes "guardar, reviver e partilhar facilmente as suas cenas favoritas".

De acordo com o serviço de streaming, com "Momentos", os utilizadores "podem marcar uma cena a partir do telemóvel, guardando-a diretamente no separador 'My Netflix' para acesso posterior" ou "partilhar as cenas favoritas através do Instagram e do Facebook".

A Netflix destaca que esta é "uma nova forma de interagir com os conteúdos e partilhá-los com os amigos".

"Momentos" estará disponível na versão iOS da Netflix em todo o mundo e, em breve, será compatível com o Android.

Veja o vídeo: