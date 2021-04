Joana Barrios é a nova cara do 24Kitchen, anunciou o canal esta quarta-feira, dia 15 de abril. A partir de dia 17 de maio, a apresentadora vai conduzir o programa "O Da Joana".

"Para guardar segredos uso um truque infalível: finjo que não aconteceu. Às vezes finjo tanto, como o poeta d’O Poeta, que se me olvida a possibilidade de entrar em histeria com as coisas maravilhosas. Só podia partilhar quando o 24 Kitchen partilhasse (...) Dia 17 de Maio - ainda têm de esperar um pouco - estreia uma série linda no 24 Kitchen, que é a tradução em episódios - workshop de 'O Da Joana', o meu livro de receitas que saiu no ano passado", explicou Joana Barrios nas redes sociais.

"Estou naturalmente radiante e histérica e doida e sei lá eu mais o quê, porque isto é para lá de magnífico! Pronto, agora já sabem o que é que tenho andado a fazer, e porque é que tenho andado arredada da internet. Quer dizer, já sabem um bocadinho… Não sei se são das emoções fortes, mas me aguardem", escreveu.