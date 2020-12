Depois de ter confessado nas suas redes sociais que gostava de ser amiga de João Baião, Joana Marques foi surpreendida pelas colegas de "As três da Manhã". Em conversa no programa da Renascença, o apresentador convidou a humorista para participar no talk show "Casa Feliz".

Joana Marques aceitou o convite e este esta quinta-feira, dia 3 de dezembro, no programa da SIC. "O meu objetivo de vida é ser amiga do João Baião", confessou a humorista, frisando que não consegue ser "extremamente desagradável" com o apresentador, nem com Diana Chaves.

Veja aqui o momento.