Joana Marques despediu-se na semana passada do programa "Irritações", da SIC Radical. Na emissão do dia 21 de janeiro, a humorista apresentou as suas irritações com o restante painel.

"Ontem fiz o meu último 'Irritações' mas terás sempre um lugar no meu gélido coração Luís Pedro Nunes. Continuarei a irritar-me por aí mas sem ninguém a filmar (espero eu)", escreveu Joana Marques na sua conta no Instagram.

Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o programa "Irritações" conta com comentários de José Pina, Luís Pedro Nunes e Carla Quevedo.