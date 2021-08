João Baião está de férias, mas não deixou de manter contacto com os seus seguidores. Na sua conta no Instagram, o apresentador de "Casa Feliz", da SIC, tem partilhado vários vídeos e fotografias da sua viagem.

Na passada terça-feira, dia 10 de agosto, João Baião publicou nas redes sociais uma montagem onde recria uma cena de "A Guerra dos Tronos", onde Cersei Lannister (Lena Headey) surge sentada no Trono de Ferro.

"Esta cadeira inspira -me", gracejou o apresentador na legenda da publicação. Além da imagem inspirada na série da HBO, João Baião publicou ainda foto sua ao lado do poster do filme erótico "Emmanuelle", de 1974.

Veja as imagens: