João Reis é um dos protagonistas do terceiro episódio de "3 Caminos", produção internacional da RTP, Amazon Prime e TV Galiza. A série segue a história de cinco amigos unidos pelo Caminho de Santiago que compartilham peripécias, experiências e descobrem o sentido das suas vidas.

"O ator João Reis é uma das novas personagens da série e terá um papel central no próximo episódio. Estamos em 2006, segunda fase da história dos cinco amigos e da sua peregrinação a Santigo de Compostela. Luís é um homem pacato e solidário, castigado pela vida devido à perda de um familiar num acidente de viação. Depois desse acontecimento trágico, Luis faz o Caminho de Santiago todos os anos e cruza-se com os nossos protagonistas", resume a RTP1 em comunicado.

No episódio, que irá para o ar na próxima segunda-feira, dia 12 de abril, às 22h45, "convocados pela necessidade urgente de Roberto para que se encontrassem, os cinco amigos voltam a reunir-se". "Muitas coisas mudaram nas suas vidas durante estes anos. Os cinco escondem segredos por trás da sua aparente felicidade e o Caminho de Santiago servirá para que todos mostrem as suas discordâncias e ressentimentos. Entre Raquel e Yoon Soo existe um rancor silencioso e doloroso. E, no Caminho, Luca faz amizade com um peregrino português, Luís (João Reis), o qual irá provocar algumas tensões no grupo", adianta o canal.

Os episódios acompanham cinco peregrinos do Caminho de Santiago que "compartilham peripécias, experiências e descobrem o sentido das suas vidas". "A série, de oito episódios, tem como cenários como o México, Portugal, Alemanha e Coreia. Apesar de ser maioritariamente falada em espanhol e inglês, '3 Caminos 'conta com a participação de atores de seis países", avança a RTP1 em comunicado.

"Ao longo deste caminho, entraremos nas suas vidas, vamos poder acompanhar o passar do tempo, os seus sonhos, os seus romances e as suas amizades, e como tudo isto vai transformar as suas personalidades. 2000, 2006 e 2021 são os anos em que estes caminhos se abrem e que representam três etapas da vida dos cinco amigos, nas quais enfrentam problemas, muitas tensões e conflitos do dia a dia, mas onde, de forma espiritual e material, o Caminho de Santiago é o elemento determinante e de partilha", adianta o canal.