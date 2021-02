"Big Sky" é uma das produções originais que se estreia na próxima terça-feira, dia 23 de fevereiro, na nova área Star do serviço de streaming Disney+. Antes do arranque da primeira temporada da série de David E. Kelley ("Big Little Lies", "The Undoing"), o SAPO Mag esteve à conversa com John Carroll Lynch, ator conhecido por participar em produções como "American Horror Story", "Veep", "The Americans" ou "Fargo".

"'Big Sky' é um thriller e é baseado no romance de C. J. Box, chamado 'The Highway'. Esse é ponto de partida da série, que também conta com partes de outras obras do escritor que apresentam Cassie Dewell e Cody Hoyt, duas personagens que aparecem em muitos dos seus romances", começa por explicar o norte-americano em conversa com vários jornalistas, via Zoom.

Ao longo da primeira temporada, a série segue a história dos detetives particulares Cassie Dewell e Cody Hoyt, interpretados por Kylie Bunbury e Ryan Phillippe, respetivamente. John Carroll Lynch interpreta Rick Legarski, agente da autoridade que esconde uma terrível vida paralela.

"A minha personagem é uma pessoa complicada, que decidiu que o mundo precisa de ajuda... só que ele escolheu as ferramentas erradas e as pessoas erradas. Por isso, é o mau da fita. É indiscutivelmente um mau", adianta o ator em conversa com o SAPO Mag, frisando que a personagem é uma pessoa com quem não gostava de jantar. "Mas, como muitas pessoas no mundo, ele pensa que está a fazer a escolha certa para o mundo, mesmo que a pessoa que está realmente a servir seja ele próprio", acrescenta.

No arranque da primeira temporada de "Big Sky", Danielle Sullivan e a irmã Grace são sequestradas por um camionista numa "parte remota da estrada, desencadeando uma cadeia de eventos que leva os detetives particulares Cody Hoyt e Cassie Dewel a juntarem-se à ex-agente e esposa de Cody, Jenny Hoyt, para procurar as irmãs".

"Mas quando os investigadores descobrem que elas não são as únicas raparigas que desapareceram na área, percebem que tropeçaram em algo muito maior", adianta a produção da série.

"Acho que é uma pessoa muito egoísta e muito egocêntrica", frisa John Carroll Lynch, explicando que "Rick acha que é dono da estrada [no meio das montanhas]" e que a está "a limpar da forma que lhe apetece".

Para o ator, o livro que inspira a série é totalmente negro. "A escuridão no livro é muito severa e isso funciona num romance. Não funciona em material teatral. Não há esperança no livro. (...) Tinha a certeza absoluta de que a televisão ou os serviços de streaming não iriam ter esse nível de niilismo. Certamente, algumas séries já o fizeram: ' True Detective' é uma série que abraça esse nível de niilismo", defende John Carroll Lynch.

"Como ator, como pessoa que quer contar histórias, muitas vezes acho o niilismo aborrecido. Com o niilismo não há qualquer drama. É como o lado negativo do Super-Homem: se Super-Homem não tem vulnerabilidades, não há drama. A única forma ver drama no Super-Homem é tirar a sua invulnerabilidade. (...) Agora, o niilismo não tem significado. E se não tem significado, não tem drama. É aborrecido, vamos ver mais um acto cruel", advoga.

Para o ator, em "Big Sky" existe "risco" no meio da escuridão. "É importante para tornar real e verdadeiro. É preciso ter esperança porque é necessário ter escuridão e luz", remata.

"Big Sky" conta com a participação de Ryan Phillippe (Cody Hoyt), Katheryn Winnick (Jenny Hoyt), Kylie Bunbury (Cassie Dewell), Brian Geraghty (Ronald Pergman), Dedee Pfeiffer (Denise Brisbane), Natalie Alyn Lind (Danielle Sullivan), Jade Pettyjohn (Grace Sullivan) e Jesse James Keitel (Jerrie Kennedy).

Gage Marsh (Justin Hoyt), Jeffrey Joseph (Joseph Dewell), Brooke Smith (Merilee Legarski) e Gabriel Jacob-Cross (Kai Dewell) fazem parte do elenco do primeiro episódio, escrito por David E. Kelley e realizado por Paul McGuigan.