A Prime Video estreia esta sexta-feira, 10 de fevereiro, a segunda temporada de "Operação Maré Negra". Os cinco episódios já se encontram todos disponíveis na plataforma e podem ser vistos na RTP1 todas as sextas-feiras, às 22h40.

Filmada na Galiza e em Portugal, a nova temporada acontece dois anos após o final da primeira. "Acompanhando Nando [Jorge Lopez] na prisão como o centro da história, os novos episódios vão navegar no frágil equilíbrio entre o crime e a lei, a vingança familiar e a justiça. Nando vai entrar numa viagem cheia de traições e jogos duplos e vai caminhar pelo frágil equilíbrio entre o legal e o ilegal: os narcotraficantes vs. polícia", resume a Prime Video.

O novo elenco conta com Jorge López ("Elite"), Oscar Jaenada ("Hernán",), Esther Acebo ("La casa de papel"), que se juntam a Nerea Barros,, Leandro Firmino, Carles Francino, Luis Zahera , Bruno Gagliasso.

A segunda temporada de temporada de "Operação Maré Negra" conta com cinco episódios de 45 minutos de duração produzidos pela Ficción Producciones, com Mamen Quintas e Julio Casal de novo no papel de produtores executivos em conjunto com Daniel Calparsoro.

Em Portugal, a RTP através da Lightbox, tem Luis Ismael como productor-executivo. A equipa de realização volta a contar com Oskar Santos e Daniel Calparsoro, a quem se junta Igor Legarreta. A equipa de argumentistas da segunda temporada passa a contar com Jose Rodríguez, em conjunto com Patxi Amezcua e Natxo López.