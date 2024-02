A terceira e última temporada de "Operação Maré Negra" estreou-se esta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, na Amazon Prime Video. Protagonizada por Jorge López, a série conta com Soraia Chaves, Pêpê Rapazote, Bruno Gagliasso e Oscar Jaenada no elenco principal.

Os episódios vão contar ainda com a participação de Mina El Hammani, que se junta ao elenco da série na última temporada. Já Lúcia Moniz (Love Actually) vai regressar ao elenco, após interpretar o papel da inspetora Carmo na primeira temporada.

Nesta temporada, filmada no Porto de Aveiro, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo e numa fábrica de armas na Corunha, Nando Barreira, intermediário entre a América e a Europa, continua a fazer piruetas com o negócio internacional da droga da moda.

"A partir daqui, Nando tem uma missão contra-relógio, para recuperar o crédito perdido junto de quem confiava nele, bem como para escapar à polícia que segue a pista há meses. Uma missão suicida onde conservar o prestígio e a liberdade é o menos importante. O mais importante é manter-se vivo", resume o serviço de streaming.

A temporada da série, com produção da Ukbar filmes com a RTP e a Ficcion Producciones, conta com cinco episódios de 45 minutos de duração. A realização da ficção escrita por Asier Guerricaechebarria e Javier Echániz esteve a cargo de Igor Legarreta e Oskar Santos.

O financiamento português da série contou com o apoio da Amazon Prime Video Portugal e RTP.