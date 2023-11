O presidente dos azuis e brancos vai estar na SIC.

Esta terça-feira, dia 21 de novembro, Jorge Nuno Pinto da Costa vai ser entrevistado na SIC e SIC Notícias. A conversa poderá ser acompanhada depois das 20h00, no "Jornal da Noite".

"No momento mais tenso da história do Futebol Clube do Porto, depois dos incidentes entre os sócios e a poucos meses das eleições internas, Jorge Nuno Pinto da Costa vem à SIC e SIC Notícias", frisa o canal em nota enviada ao SAPO Mag.

A primeira parte da entrevista será emitida no "Jornal da Noite" e contará com continuação na SIC Notícias, adianta o canal.