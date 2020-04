Este domingo, dia 5 de abril, Rodrigo Guedes de Carvalho disse "até já" ao "Jornal da Noite". Na próxima semana, o noticiário será conduzido por Clara de Sousa.

No final da emissão, o jornalista deixou mais uma mensagem que rapidamente se tornou popular nas redes sociais. "E, de repente, sentimos o peso da palavra portuguesa que não tem tradução em nenhuma língua. Isolados e escondidos dos que amamos para não lhes fazermos mal, é de saudade que nos vamos sofrendo. Aprendemos da forma mais emotiva a força da mais portuguesa palavra. Sentimos por cá, e hoje mais do que nunca, os portugueses espalhados pelo mundo, encerrados nos países para onde foram trabalhar. Com o choque deste embate, confortámos-nos, dizemos que vai passar e vai", começou por frisar Rodrigo Guedes de Carvalho.

"Vai passar, como nos ensina a história. Por agora, temos esperança em quem sempre fez o que só agora aplaudimos. Antes, durante e depois do vírus há outras doenças e acidentes e, sim, felizmente também nascem crianças e pessoas ficam curadas. Os profissionais de saúde não trabalham para nos salvar só agora", lembrou o jornalista.

"Não estávamos tão atentos, nem no país nem no mundo. Amanhã regressa a Clara de Sousa. Boa noite e boa semana", concluiu.

