No final da emissão deste domingo, dia 26 de abril, do "Jornal das 8", da TVI, José Alberto Carvalho deixou mais uma mensagem que conquistou as redes sociais.

"Ao longo destas últimas semanas, a nossa vida mudou como jamais tínhamos imaginado que fosse possível (...) Todas as famílias, sem excepção, têm dúvidas sobre o futuro. Estamos suspensos, refugiados no nosso último reduto, a nossa casa. Essa que a maioria tem de continuar a pagar. Essa onde habitam os nossos sonhos e os nossos medos", começou por frisar o jornalista da TVI, mostrando uma escultura em Lego que construiu, uma recriação do mito de Sísifo, "uma lenda da mitologia grega acerca do mais arguto dos seres do Olimpo". "Enganou o próprio Zeus e também o deus da morte", lembrou.

"Precisamos de acreditar na ciência mais do que nunca e nas pessoas que tomam decisões em nome de todos. E precisamos dos poetas, tanto como dos cientistas (...) Esta doença não pode aniquilar o sonho, não pode turvar o desejo de um futuro melhor", frisou, lembrando um um poema de Miguel Torga, também inspirado no mito de Sísifo.

"É com isto que quero dizer 'até breve'", concluiu José Alberto Carvalho.

Veja o vídeo:

Leia algumas das reações: