José Bacelar, da equipa de António Zambujo, foi o grande vencedor da edição de 2023 do "The Voice Portugal". A gala final do programa de talentos decorreu este domingo, dia 7 de janeiro.

O jovem de Marco de Canaveses é amante de country e tem formação no Conservatório da Madeira e no de Paredes. Elvis Presley, Johnny Cash, Bob Dylan, The Beatles, Jorge Palma, Rui Veloso e Miguel Araújo são algumas das inspirações do vencedor de 19 anos.

Maria João Soares, também da equipa de António Zambujo, ficou em segundo lugar. Já Guilherme Baptista, da equipa de Fernando Daniel, conquistou o terceiro lugar com 29% dos votos do público.

O troféu da edição de 2023 foi disputado por cinco concorrentes.

Sara Correia chega à final com Mafalda Vasques. Já Manuel Antunes foi o concorrente da equipa de Sónia Tavares e Guilherme Baptista concorreu com Fernando Daniel.

António Zambujo contou com dois finalistas - José Bacelar e Maria João Soares.

FINALISTAS:

SARA CORREIA: Mafalda Vasques É enfermeira em Lisboa e foram colegas do trabalho que a inscreveram no "The Voice Portugal". Canta principalmente fado mas também se adapta a outras sonoridades. ANTÓNIO ZAMBUJO José Bacelar O jovem de Marco de Canaveses toca guitarra e piano e tem formação no Conservatório da Madeira e no de Paredes e conta com o 5º grau. Maria João Soares Estudou coro, canto, História da Música e Análise e Técnicas de Composição. Frequenta os Escuteiros desde os cinco anos e toca guitarra, ukelele e trompete. FERNANDO DANIEL Guilherme Baptista Faz parte de uma banda com três amigos (Anónimos) e tocam por Coimbra, em bares e festas. SÓNIA TAVARES Manuel Antunes