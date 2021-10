Judite Sousa poderá ser uma das grandes apostas da CNN Portugal. Segundo a Nova Gente, a antiga jornalista da TVI passou os últimos dias em negociações e já terá assinado o contrato.

De acordo com uma fonte citada pela revista, Judite Sousa está "entusiasmada" com o novo desafio. "Ela vai apresentar o espaço informativo das 21 horas", revelou.

Judite Sousa saiu da TVI em novembro de 2019. "Depois de uma longa e serena ponderação, decidi terminar a minha relação profissional com a TVI. Foram oito anos que me permitiram, em total liberdade, vivenciar a paixão pelo jornalismo com sentido de dever e responsabilidade ao serviço de uma empresa privada", anunciou a jornalista há dois anos.

A CNN Portugal é lançada a 22 de novembro. O canal de informação vai substituir a TVI24, ocupando a mesma posição no cabo.