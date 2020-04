Alba Flores, atriz que veste a pele de Nairóbi em "La Casa de Papel", recordou e comentou a primeira e a última cena da sua personagem na série espanhola da Netflix. Mas se ainda não viu a quarta parte da produção do serviço de streaming, o melhor é guardar este artigo nos favoritos e ler depois de terminar todos os episódios.

No vídeo publicado pela Netflix Brasil, a atriz recorda a primeira cena de Nairóbi em "La Casa de Papel". "Nesse momento, ainda não fazia ideia de quem era Nairóbi. Foi, no primeiro dia, com as máscaras... era um caos. E também era difícil... era o primeiro dia com as armas também", lembra.

"É uma sequência muito pequena, com uma frase. Se a fizesse agora, faria diferente", conta Alba Flores.

A atriz analisa ainda a sua última cena na série. "Bem, nesse momento estávamos com desafios técnicos. Porque, no fim, essas coisas ficam boas graças a detalhes como não pestanejar. Tinha de cair certinha, para poderem fazer o 'travelling' com a câmara", conta.

"Foi muito emocionante quando disseram 'acabou'. Estava há semanas a fazer um processo de despedida da personagem", confessa.

Veja o vídeo: