Pablo Alborán e Cecilia Krull gravaram uma versão de "Grândola, Vila Morena", de Zeca Afonso. O tema escolhido pela produção de "La Casa de Papel" para a banda sonora da última cena da primeira parte da quinta e última temporada.

Para recordar os momentos mais marcantes de Tóquio, a Netflix partilhou nas redes sociais um vídeo especial ao som de "Grândola, Vila Morena". O início do tema é interpretado por Berlim, personagem do ator Pedro Alonso na série da Netflix.

A interpretação de Berlim foi originalmente gravada em abril 2019, nas celebrações dos 45 anos da Revolução.

Veja o vídeo:

Horas depois da estreia, as pesquisas no Google por "Grândola, Vila Morena" começaram a aumentar em todo o mundo - a plataforma não revela números, apenas tendências e picos de pesquisa. Segundo os dados do Google Trends consultados pelo SAPO Mag, o pico de buscas foi atingido no sábado, dia 4 de setembro. Espanha, Chile, Argentina, México, Colômbia e Brasil dominam o ranking de pesquisas.

As procuras no Google por "canção 'La Casa de Papel' 5" também registaram picos desde 3 de setembro, dia de estreia da primeira parte da quinta e última temporada.

No Youtube, de acordo com o Google Trens, as pesquisas por "Grândola, Vila Morena" também registaram picos nos últimos dias.

Além da colaboração com Pablo Alborán, apelidada de "Requiem", Cecilia Krull, a voz da canção do genérico da série, gravou uma versão a solo ("War Version").

As versões de "Grândola, Vila Morena" de Pablo Alborán e Cecilia Krull fazem parte da banda sonora da quinta temporada da série da Netflix.

"Realizei três desejos: um dueto com a Cecilia Krull, fazer parte da banda sonora de 'La Casa de Papel' e cantar uma canção tão importante para Portugal", frisou Pablo Alborán, citado pela imprensa espanhola.