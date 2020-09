Depois do assalto à Casa da Moeda e da invasão no Banco de Espanha, a equipa do Professor vai "reformar-se". Nas redes sociais, a Netflix confirmou que o "atraco chega ao fim" e que a quinta temporada de "La Casa de Papel" será a última.

As gravações dos novos episódios arrancaram em agosto na Dinamarca. Esta semana, Úrsula Corberó, que dá vida a Tóquio, e Miguel Ángel Silvestre, ator que vai vestir a pele de uma nova personagem, estão em Lisboa a gravar cenas da quinta temporada.

Pelas imagens divulgadas nas redes sociais, os atores filmaram novas cenas no Bairro Alto, decorado como no mês dos Santos Populares. Numa série de fotografias captadas pelos fãs é possível ver Úrsula Corberó (Tóquio) com um prato com sardinhas.

Vejas as imagens: