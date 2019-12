"La Casa de Papel", uma das séries mais populares da Netflix, vai continuar a ser uma aposta do serviço de streaming. A quarta parte da saga retoma as aventuras do grupo de assaltantes espanhol e estreia a 3 de abril de 2020, anunciou o elenco num painel da Brasil Comic Con Experience, em São Paulo, no passado fim de semana. O primeiro teaser também já foi divulgado:

Em comunicado, a Netflix não desvenda ainda muitos detalhes da trama, mas garante o regresso das personagens principais. "O bando de assaltantes mais famoso da televisão regressa pela mão de Álvaro Morte (o Professor), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisboa), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marselha), Hovic Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo). Najwa Nimri (Inspetora Sierra), Fernando Cayo (Coronel Tamayo), Juan Fernández (Coronel Prieto), Fernando Soto (Ángel) e Mario de la Rosa (Suárez) dão vida aos membros da polícia que tentarão destruir a “resistência”. O elenco principal será complementado por Pep Munné (Governador), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) e José Manuel Poga (Gandía)".

A quinta parte de "La Casa de Papel" também já está assegurada, mas a data de estreia ainda não é conhecida.