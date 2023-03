"Ladrão Que Rouba Ladrão" estreou-se no passado dia 24 de março na Netflix e esta semana chegou à liderança do top 10 de filmes do serviço de streaming em Portugal. O filme indiano tem conquistado elogios dos espectadores e é apresentado como um "thriller distinto e com suspense".

A história acompanha uma hospedeira de bordo, Neha, que conhece um dos passageiros de um voo. Rapidamente, os dois apaixonam-se, mas a protagonista não sabe que o seu namorado Ankit trabalha na indústria dos diamantes.

A relação corre aparentemente bem, mas tudo muda quando Ankit revela a Neha que tem uma dívida para pagar. "Uma assistente de bordo e o namorado têm de roubar um saco de diamantes para saldar uma velha dívida — mas o plano entra em queda livre quando o avião é sequestrado", resume a Netflix.