Na noite de segunda-feira, dia 16 de março, a produção do "Big Brother Brasil" ("BBB") revelou aos concorrentes as informações sobre a propagação do surto do novo coronavírus. "Hoje não teremos o jogo da discórdia, vamos quebrar o protocolo para falar de algo que está a acontecer aqui fora. Vocês estão seguros, a vossa família está segura", frisou o apresentador Tiago Leifert no início do programa.

O programa também contou com a participação de um infectologista, que esclareceu algumas das dúvidas dos concorrentes sobre o COVID-19.

O momento do "BBB" tornou-se um dos temas mais comentados no Twitter no Brasi.

Veja o momento:

