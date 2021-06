Cristina Ferreira recebeu esta quinta-feira, dia 17 de junho, no seu programa das tardes da TVI a Dona Albertina, uma das figurantes mais populares do "Você na TV", talk show que esteve no ar durante mais de 16 anos.

"A partir de uma certa altura sabíamos as histórias todas deles [dos figurantes], quando vocês estavam mal ou estavam bem, e por isso somos colegas de trabalho", frisou a apresentadora de "Cristina ComVida".

"A pandemia trouxe mudanças na vida de todos! Tem saudades de ver o público nos nossos programas?", questionou o canal nas redes sociais.

Veja o vídeo: