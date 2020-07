Este domingo, dia 12 de julho, o programa "Domingão", da SIC, foi dedicado ao "Big Show SIC". Ao longo da emissão comandada por João Baião, foram recordados alguns dos momentos mais marcantes do programa.

Luciana Abreu, que está no camião do "Domingão" ao lado de Emanuel, também recordou a sua passagem pelo "Big Show SIC", programa onde se estreou há 21 anos.

"João Baião: obrigada a Deus por me ter dado a oportunidade de te conhecer. Sou tão grata a Deus por todos os obstáculos, que me fortaleceram e me tornaram na pessoa que sou hoje. Obrigada a Deus pela voz que me deu e por através dela vos oferecer risos, sorrisos e esperança", frisou a cantora na sua conta no Instagram.

"Obrigada SIC por terem continuado a confiar em mim após 21 anos. Nunca desistam dos vossos sonhos!

Eu sou fruto de um sonho", rematou.

