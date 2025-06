O "Big Show SIC" celebra 30 anos desde a sua estreia e continua a ser um marco na história da televisão portuguesa. Para assinalar a data, o SAPO Mag conversou com João Baião, que conduziu o formato e cunhou a expressão "televisão em movimento".

No programa da SIC, o apresentador dividiu protagonismo com o Macaco Adriano. "Quando o Ediberto Lima [produtor do 'Big Show SIC'] vem ter comigo e diz que inventou aquela cena do Macaco Adriano... eu disse: 'Não, não estou a acreditar. Temos um macaco, um gorila, que vai agarrar nas pessoas, vamos escolher pessoas que cantam mal.' (...) A verdade é que o Macaco Adriano foi outra estrela do programa, e ninguém o esquece", recorda o apresentador.

Além do sucesso no pequeno ecrã, João Baião percorreu o país com espetáculos ao vivo inspirados no formato."Tive oportunidade de fazer muitos espetáculos ao vivo e, muitas vezes, empresários contratavam o Macaco Adriano. Houve um dia em que fizemos um espetáculo num pavilhão e tivemos de sair. Assim que o Macaco Adriano entrou, saiu tudo das bancadas, com as crianças em cima do macaco. Foi a loucura total", lembra.

Veja o momento a partir dos 5 minutos: