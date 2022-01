Esta terça-feira, dia 4 de janeiro, José Freixo regressou à SIC para conversar com João Baião no programa "Casa Feliz". O ventríloquo ficou conhecido ao participar no talk show das manhãs "SIC 10 Horas".

"José Freixo é ventríloquo há mais de 50 anos e Donaltim foi a mascote do programa 'SIC 10 Horas'", recordou o canal de Paço de Arcos nas redes sociais.

"Foram seis anos e meios que passei aqui, sempre com a Fátima Lopes", recordou José Freixo no programa das manhãs da SIC. "Sempre foi tudo de improviso, sempre achei mais bonito", revelou.