Através da sua conta no Instagram, Lenka comentou a polémica sobre o vestido que usou em "O Preço Certo", da RTP1. "Não gosto muito de escrever nas redes sociais, mas às vezes é preferível esclarecer certas coisas quando as polémicas só geram discussão entre as pessoas. Em primeiro lugar, quero agradecer o carinho e apoio de todos vocês, mas principalmente das Mulheres. Mulheres sem medos, mulheres seguras, amadas, que se sabem defender quando é preciso, mas também sabem que ser mulher é ser amiga das outras mulheres", começou por frisar.

"Sou a primeira a apreciar e elogiar um corpo feminino. Temos a sorte de viver na Europa e poder vestir e mostrar tudo o que quisermos", sublinhou a assistente do concurso da RTP1. "E acreditem, não tenho muito mais anos pela frente para vestir um vestido tão bonito, mas até poder faço-o com a minha livre vontade, porque a nossa querida Mafalda Estácio jamais me obrigaria vestir o que seja. É das mulheres mais livres e admiráveis que um dia conheci", acrescentou.

"O nosso maravilhoso programa não se preocupa com as audiências, mas sim com o bem-estar de toda gente que aí trabalha a dar seu melhor a nosso público. Porque sem ele nos não seríamos ninguém", acrescentou.

Leia a publicação:

Na semana passada, o vestido usado por Lenka em "O Preço Certo" tornou-se num dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

O assunto começou a dar que falar depois de ser publicado uma imagem do concurso da RTP1. "É espantoso como a televisão pública continua a usar mulheres como adereços desta forma repugnante. Não há obrigações de cumprir os mínimos em termos de respeito pelos princípios constitucionais e pelos planos para a igualdade?", escreveu Fernanda Câncio na sua conta no Twitter.