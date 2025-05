O Disney+ vai ser a casa da Liga dos Campeões Feminina da UEFA por toda a Europa na próxima edição do campeonato. O anúncio surge na sequência de um acordo a cinco anos, no qual a The Walt Disney Company assegurou os direitos ao vivo da competição entre 2025 e 2030.

As transmissões arrancam em outubro deste ano, marcando uma nova era para Liga dos Campeões Feminina da UEFA, com a introdução de 18 equipas na fase de grupos. "Trazendo mais entusiasmo, imprevisibilidade e maiores confrontos desde a fase de grupos até 2026 na final no Estádio Ullevaal, em Oslo, todas as 75 partidas da competição vão ser transmitidas em direto no Disney+", frisa a plataforma em comunicado.

A ESPN, a marca desportiva multiplataforma, vai produzir todas as partidas em direto para o Disney+ com comentários disponíveis em diversas línguas, juntamente com programação pré e pós-jogo.

"A Liga dos Campeões Feminina da UEFA é das melhores referências em termos de espetáculo, dedicação e paixão no futebol. Trazer este incrível campeonato aos nossos clientes reflete o nosso compromisso em oferecer uma vasta gama de entretenimento ousado e dinâmico. Como o futebol feminino continua em crescimento com audiências por todo o mundo, estamos orgulhosos por oferecer a emoção e o entusiasmo de cada partida aos clientes Disney+ por toda a Europa, sem qualquer custo adicional", destaca Karl Holmes, Diretor Geral do Disney+ na região EMEA.

Guy-Laurent Epstein, Co-Diretor Executivo, UC3, acrescenta que "a Liga dos Campões Feminina da UEFA tem tido um crescimento exponencial nos últimos anos, com espectadores recorde, estrelas em ascensão, e um interesse crescente a nível mundial". "Estes novos acordos de transmissão não só refletem este facto como são marcos importantes no desenvolvimento contínuo do futebol feminino na Europa, sublinhando a sua crescente importância crescente e o seu atrativo para os adeptos de todo o mundo. Estamos ansiosos por trabalhar com o Disney+ e os parceiros de transmissão FreeTo-Air para continuar a fazer crescer o futebol feminino na Europa", remata.