As gigantes do entretenimento ESPN (subsidiária da Disney), Fox e Warner Bros. Discovery anunciaram, esta terça-feira (6), o lançamento de uma plataforma conjunta de streaming desportiva, uma importante reaproximação entre concorrentes numa era de elevados custos com direitos de transmissão.

Num comunicado, os três grupos informaram que também será criada uma empresa conjunta para administrar a nova plataforma, que estará disponível apenas para consumidores nos EUA.

O seu lançamento, previsto já para o outono de 2024, representa a criação de uma espécie de "Netflix do desporto" no país.

As empresas indicaram que a formação da parceria está sujeita à obtenção de "acordos definitivos".

Juntas, as três empresas controlam os direitos de todos os principais campeonatos americanos, assim como da Fórmula 1, do Campeonato do Mundo de futebol de 2026, de três dos quatro principais torneios de ténis e do circuito de golfe profissional da PGA.

A nova plataforma, que pode ser combinada com as ofertas de Disney+, Hulu e Max (antiga HBO Max nos EUA), incluiria também algumas transmissões da NFL, NBA e Major League Baseball, NASCAR e UFC, além de competições universitárias.

Nenhum serviço de vídeo-on-demand no mundo oferece atualmente um produto equivalente ou próximo.

Até agora, a fragmentação dos direitos desportivos entre diversas plataformas obrigava os fãs dos desportos nos EUA a fazerem mais do que uma subscrição.

A ESPN, a rede desportiva número um do mundo, recusou até agora transmitir os seus eventos mais importantes na sua plataforma exclusiva ESPN+, para não entrar em concorrência direta com a televisão por cabo, que continua a proporcionar receitas significativas.

A disputa entre plataformas foi ainda reforçada pelo surgimento de novos elementos interessados nos direitos de transmissão de eventos desportivos.

A parceria anunciada esta terça-feira não é, portanto, uma notícia muito animadora para quem não vai participar, como Amazon, Apple, Comcast e também a Paramount Global, que transmite futebol americano (NFL), golfe e basquetebol universitário.

O lançamento desta plataforma única poderá dar ao trio ESPN, Fox e Warner Bros. maior espaço de negociação com as ligas desportivas, cujos custos de direitos de transmissão dispararam nos últimos anos.