O canal SYFY anunciou as primeiras novidades para setembro, destacando-se a estreia de "Limetown", série misteriosa protagonizada por Jessica Biel. A primeira temporada chega ao canal no dia 6 de setembro, às 22h15, e vai contar com uma emissão especial de quatro episódios.

A série segue Lia Haddock (Jessica Biel), uma jornalista de investigação da American Public Radio. Na primeira temporada, a protagonista "propõe-se a investigar o misterioso desaparecimento de 300 pessoas num centro de pesquisa de neurociência na pequena cidade de Limetown, no Tennessee (EUA)".

"'O que aconteceu à população de Limetown?' É a pergunta de partida do podcast que conduz, e que tem como objetivo desvendar o mistério. Toda a sua visão do mundo passa a ser moldada por esta tragédia e pela perda do seu tio, Emile Haddock, um dos desaparecidos", adianta o canal em comunicado.

Baseada num podcast de ficção, a primeira temporada de "Limetown" conta com dez episódios. Winona Ryder, Marlee Matlin e Gina Purri também vão participar na série.