O chef de "Pesadelo na Cozinha", programa da TVI, é a nova contratação da SIC, canal onde irá integrar projetos transversais do Grupo Impresa "que terão expressão máxima na SIC generalista e nos diferentes canais do grupo", assinala o comunicado oficial emitido esta sexta-feira pela estação.

"O Ljubomir tem uma intuição natural para a comunicação e é uma figura única na sociedade e no panorama televisivo português", descreve ainda Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento do grupo Impresa, no comunicado.

O chef dos restaurantes 100 Maneiras e Bistro 100 maneiras deverá iniciar os novos projetos na estação de Paço de Arcos em setembro.