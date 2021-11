Lourenço Ortigão esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta terça-feira, dia 2 de novembro. No programa das tardes da SIC, o ator recordou o início da sua carreira e a participação em "Morangos com Açúcar".

"Ser ator sempre fascinou, mas achei que não era alcançável", começou por confessar, frisando que só foi escolhido para a série da TVI por ser parecido com Zac Efron. "Escolheram-me para aquele papel porque eu era parecido com o Zac Efron", contou.

"Não era minha área, cai de paraquedas, sem formação. Fui o primeiro a gozar comigo. Dizia: ‘Fui escolhido e nem sei porquê", brincou o ator da SIC no programa "Júlia".