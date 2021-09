Lourenço Ortigão terminou recentemente as gravações da série "O Clube", da SIC. Em entrevista ao canal, o ator revelou pormenores sobre a segunda temporada da produção da Opto.

Na série, o ator vai interpretar Kiko. "É novo, teve de fazer pela vida. Veio de Ibiza e trouxe dinheiro que não era dele para investir n’O Clube. Vai ter alguns negócios obscuros que o podem prejudicar mas não é mau, não é má pessoa, explicou, à SIC.

Lourenço Ortigão revelou que "o maior desafio foram as cenas de intimidade "."Em 'O Clube' gravamos só com uma cena e por isso conseguimos dar mais ênfase ao pormenor, mostramos mais sem fazer mais... mas não deixam de ser cenas íntimas, temos de nos tocar e ter intimidade com pessoas que não são nossas parceiras", frisou.