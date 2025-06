Mais de uma década depois da estreia, "Lua Vermelha" regressa com uma nova série. "Nova Geração" é o resultado de uma parceria entre a OPTO SIC e a Amazon Prime Video, inspirando-se no universo original que conquistou fãs em 2010, mas agora com uma abordagem atual, internacional e voltada para os talentos emergentes.

A história vai avançar dezasseis anos no tempo. "Em 'Lua Vermelha: Nova Geração', dezasseis anos depois de deixarem o passado para trás, a vida tranquila de Afonso e Isabel, em Sintra, é abalada quando a sua filha, Sofia, se vê no centro de uma nova ameaça sobrenatural. Com um dom especial e uma ligação desconhecida a uma guerra antiga, Sofia terá de descobrir segredos escondidos e enfrentar uma força obscura que pode destruir a humanidade. Com o perigo a aproximar-se, os seus pais já não poderão continuar a esconder-lhe a verdade", adianta o canal em comunicado.

A produção está a cargo da SPi e as gravações arrancam em breve. A estreia está marcada ainda para este ano, em exclusivo na plataforma de streaming OPTO SIC e também na Amazon Prime Video.

A série contou com um casting nacional para as novas personagens, que recebeu mais de duas mil candidaturas de jovens entre os 16 e os 25 anos, em apenas alguns dias. Uma shortlist com mais de 50 candidatos foi selecionada para três dias intensivos de casting presencial, num estúdio criado especialmente para o efeito. O grande vencedor — que integrará o elenco de “Lua Vermelha: Nova Geração” — será revelado em breve pelos protagonistas da série.