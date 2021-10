No final emissão deste domingo, dia 17 de outubro, de "Domingão", da SIC, Luciana Abreu desabafou com os espectadores "Quero-me despedir com uma mensagem muito especial. Gente grande de verdade sabe que é pequena, por isso quer crescer, quer evoluir. Já a gente pequena acha que sabe tudo e daí maltratam e humilham os outros. Não vamos hostilizar ninguém nem fazer comédia gratuita a hostilizar e diminuir os nossos colegas", frisou a apresentadora.

"Vamos sim fazer rir e sorrir com amor, com paixão e com muita esperança e fé. Todos somos um e lutamos pelos mesmos ideais", acrescentou Luciana Abreu.

Nas redes sociais, Joana Marques partilhou o momento e reagiu. "Para quem será este recado? Os trocadilhos com grande/pequeno e a referência à comédia levam-me num sentido mas… aquela parte de lutarmos todos pelos mesmos ideais deixou-me na dúvida. Será que foi o Girafa na TVI?", escreveu a humorista na sua conta no Instagram.

